ساوثجيت ينتظر تحديد جاهزية ساكا لضمه لقائمة المنتخب الإنجليزي لمواجهتي أستراليا وإيطاليا

قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إنه سينتظر مزيدا من الوقت للوقوف على مدى جاهزية بوكايو ساكا قبل إعلان قائمة الفريق غدا الخميس استعدادا لمواجهة أستراليا وإيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مهاجم أرسنال خرج من الشوط الأول في مواجهة لنس الفرنسي التي خسرها الفريق 1 /2 في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وعانى ساكا من إصابة في أوتار الركبة، واعترف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، بأن هناك شكوكا حول جاهزية اللاعب لمواجهة أرسنال مع مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.

ووسط تلك الشكوك حول جاهزية ساكا، فإن ذلك يفتح الباب لانضمام أنطوني جوردان مهاجم نيوكاسل وذلك بعد بدايته الرائعة هذا الموسم.

وساعد جوردون منتخب إنجلترا لأقل من 21 عاما للفوز ببطولة أمم أوروبا هذا الصيف، وسجل هدفين وصنع مثلهما في بطولة الدوري.

ويسعى أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، للعودة مجددا لصفوف المنتخب الإنجليزي بعد تسجيله سبعة أهداف في كل البطولات هذا الموسم، ومن ضمن تلك الأهداف، ثلاثية في شباك برايتون في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 6 /1 يوم السبت الماضي.

ومع الشكوك حول جاهزية ساكا، وغياب إيبريشي إيزي مهاجم كريستال بالاس لمدة ستة أسابيع، فإن ذلك تسبب في فجوة في الخط الأمامي بالمنتخب الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة أستراليا وديا يوم 13 أكتوبر الجاري، ثم إيطاليا يوم 17 من الشهر ذاته في تصفيات كأس أمم أوروبا.

وعانى إيزي من إصابة في أوتار الركبة في فوز فريقه على مانشستر يونايتد 1 / صفر، يوم السبت الماضي، فيما يمكن لرحيم سترلينج جناح تشيلسي الاستفادة من ذلك والانضمام للقائمة، بعد استبعاده من آخر ثلاثة معسكرات للفريق.