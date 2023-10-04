السعودية وروسيا تتمسكان بقرارات خفض إنتاج النفط

أكدت المملكة العربية السعودية وروسيا تمسكهما بقرارات خفض إنتاجهما النفطي بأكثر من مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي مع عودة أسعار الخام للتراجع بعد فترة من الارتفاع.

وأعلنت الدولتان اللتان تقودان تجمع أوبك بلس للدول المصدر للنفط خططهما بشأن خفض الإنتاج في بيانين رسميين منفصلين.

وتخفض السعودية إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا في حين تخفض موسكو إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا، فوق التخفيضات التي سبق الاتفاق عليها داخل تجمع أوبك بلس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي للنفط في العالم في تعاملات بورصة لندن خلال الأسبوع الماضي إلى حوالي 100 دولار للبرميل، نتيجة خفض إنتاج السعودية وروسيا مع ارتفاع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي وتراجع المخزونات بأسرع وتيرة منذ سنوات.

في المقابل تراجعت أسعار الخام خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى حوالي 89 دولارا للبرميل اليوم بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، في ظل مؤشرات على أن ارتفاع السعر يشجع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، على مواصلة زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويقول محللو بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي، إن "انهيار الطلب بدأ" مع تآكل القوة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ويأتي ذلك في الوقت الذي انتهى فيه اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الأسواق التابع لتجمع أوبك بلس اليوم الأربعاء، دون أي توصية بتغيير سياسات الإنتاج.

ويتعثر إنتاج أغلب الدول النفطية بسبب قلة الاستثمارات الجديدة في القطاع والاضطرابات الأمنية والسياسية، وهو ما يجعل هذه الدول غير قادرة على الانضمام إلى كل من السعودية وروسيا في أي خفض جديد للإنتاج.

وبحسب بيان لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فإن اللجنة الوزارية ستواصل مراقبتها للأوضاع الأساسية للسوق عن كثب" وأن التجمع مستعد لاتخاذ أي إجراءات إضافية في أي وقت للمحافظة على توازن السوق.