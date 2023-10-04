باكستان تتوقع التوصل لاتفاق إقامة مصفاة مع أرامكو السعودية قبل نهاية 2023

تتوقع باكستان التوصل قبل نهاية العام الجاري لاتفاق تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار، طال انتظاره منذ فترة طويلة مع شركة أرامكو السعودية للنفط لإقامة مصفاة في مدينة حب الباكستانية، العام الجاري.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليه موقع "جيو نيوز" الباكستاني، يستكشف المجلس الخاص لتسهيل الاستثمارات، وهو تعاون بين الجيش والسلطات المدنية، خيارات للحصول على نحو 7 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، تمنح المملكة حصة في مشروع ريكو ديك.

وأكدت المصادر الموافقة على حوافز السياسات الضرورية بموجب سياسة جرينفيلد للتكرير لعام 2023، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات من المملكة العربية السعودية.