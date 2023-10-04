تعد منطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ إحدى أهم وأقدم القطاعات السياحية بالمدينة، ونظرًا لكونها من أقدم القطاعات السياحية بالمدينة فقد كان لها دور بارز في معركة السلام التي خاضتها مصر مع الجانب الإسرائيلي عقب تحرير سيناء في حرب أكتوبر المجيدة، حيث عُقدت في أحد الفنادق التي توجد بها الاجتماعات الخاصة باتفاقية السلام بين الجانبين، بجانب أنها تتميز احتوائها على كل وسائل الترفيه، وتمتلك العديد من المقومات السياحية التي تحظى على إعجاب السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وحرص اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على افتتاح مبنى البيت الأبيض التاريخي، الذي يعد امتدادا للفندق الذي عقدت به اجتماعات اتفاقية السلام بين كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر.

وشهد المحافظ خلال الافتتاح فيلمًا تسجيليًا لمراحل تطوير الفندق، وما جرى فيه من أحداث تاريخية قبل تحرير سيناء وحتى اتفاقية السلام، وتفقد الغرف الفندقية والمطاعم، وصالات الجيم.

وتضمن مبنى البيت الأبيض التاريخي 43 غرفة فندقية، مقسمة إلى مبنيين أمامي وخلفي، ويتوسطهما حمام سباحة، بجانب الخدمات المكملة للعملية السياحية مثل نادي أطفال، وصالة جيم ونادي صحي، ومركز غوص، وكل مبنى مستقل بذاته من حيث الخدمات التحضيرية والتجهيزية.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي جرت بالفندق، معربًا عن سعادته البالغة بافتتاح ذلك المبنى التاريخي تزامنًا مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر "اليوبيل الذهبي"، خاصة أن هذا الفندق شهد اجتماعات اتفاقية السلام، ويعد إضافة سياحية تزيد من تنوع المنتج السياحي، وعنصر جذب هام للسياح.

شهد الافتتاح اللواء أحمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الادارية بجنوب سيناء، واللواء سمير طه رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق ونوادي الغوص، وخالد أحمد حامد، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق سيناء للفنادق، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.