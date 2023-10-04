إيران تبرر القيود المفروضة على عمليات تفتيش المنشآت النووية

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ذكرت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الأربعاء، أن البلاد دافعت عن القيود التي فرضتها على الرقابة الدولية على مشروعها النووي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن محمد إسلامي نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن طهران لم تطرد أي أحد، لكنها سحبت تفويض المفتشين الذين لم يتواجدوا في البلاد لسنوات.

يذكر أن عدد المفتشين الحاصلين على تفويض ما زال مرتفعا عند 127 مفتشا. ودعا إسلامي مجددا إلى إنهاء العقوبات الغربية ضد بلاده.

وأثارت إيران غضبا بين الدول الغربية في منتصف سبتمبر عندما قررت سحب تفويض مفتشين مخضرمين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتلت خطوة طهران، إعلان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أنهم لن يرفعوا العقوبات المفروضة ضد إيران بسبب برنامجها النووي.