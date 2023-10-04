قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يقع على رأس أولويات دور الانعقاد الحالية، مشيرا إلى انتهاء رئاسة مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل من صياغة القانون بشكل يلبي مطالب معظم المواطنين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن قانون التصالح سيجري مناقشته داخل البرلمان خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، لافتا أن هناك قوانين أخرى يستهدف مناقشتها بشأن إجراءات للحماية الاجتماعية؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»؛ استطاع أن يكشف ويوضح مسائل عديدة أمام الرأي العام ويقدم كشف حساب للمواطن لمسيرة العمل على مدار السنوات الماضية، معقبا: «أنا رأيت الرئيس كان واثقا من نفسه فجعل كشف الحساب بواسطة فريق عمل كامل، كان ممكن ينتهي في 3 أو 4 ساعات على أقصى تقدير؛ لكنه استمر 3 أيام كاملة؛ لإعطاء المساحة للوزراء».

واستنكر شروع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اصطياد بعض التصريحات وتحريف معناها ومضمونها، قائلا: «بعض الناس اتخذت بعض المقاطعات والمداخلات على مبدأ ولا تقربوا الصلاة وعملت عليها حفلة»، مضيفا أن ذلك أن يوضح حجم التحديات الكبيرة التي تطلبها المرحلة.

ونوه إلى أهمية استكمال مشروعات التنمية؛ من أجل توفير فرص العمل ومعادلة الزيادة السكانية، مشيرا إلى استهداف البرلمان الانتهاء من إصدار القوانين والتشريعات الهامة على مدار أكتوبر ونوفمبر؛ بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطن وتلبية متطلباته.