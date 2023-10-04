قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه وبعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على اندلاع الحرب في السودان، توقفت 70% من المستشفيات في البلاد عن العمل، كما ارتفعت مستويات سوء التغذية ارتفاعا كبيرا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات الطوارئ الصحية.

ولفت المنظري الي أن ليبيا واجهت كارثة في أعقاب العاصفة دانيال، فقد تسببت الفيضانات المميتة في مقتل وإصابة الآلاف، وتشريد عشرات الآلاف غيرهم، وتعطيل الخدمات الصحية. ‏

وأشار المنظري الي أن المنظمة تعمل على توسيع نطاق جهودها لتلبية الاحتياجات الصحية المستجدة‎، فملايين البشر يحتاجون إلى مساعدات صحية، في ظل عدم عمل المرافق الصحية إلا في حدود ضيقة ووصول سوء التغذية بين الأطفال والحوامل إلى مستويات وخيمة.

وتابع المنظري أنه في أفغانستان، يهدد نقص التمويل توافر الخدمات الصحية الأساسية، خاصة للنساء والأطفال، وفي الصومال، أثر الجفاف وفاشيات الأمراض وانعدام الأمن في ملايين البشر.

وقال المنظري إن الجمهورية العربية السورية، فإنه ما لم يتوفر تمويل كاف قبل نهاية 2023، فإن استشارات الإصابات الشديدة مهددة بالتوقف، وكذلك اللقاحات الحيوية للأطفال الأصغر من 5 سنوات.

ولفت المنظري الي أن كل تسبب معاناة لا داعي لها وخسائر في الأرواح يمكن الوقاية منها، وعلينا أن نتحرك الآن لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الأرواح وبناء نظم صحية قادرة على الصمود من أجل المستقبل.