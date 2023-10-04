 نادي التجديف يشهد احتفال شباب الأقصر بالمولد النبوي الشريف - بوابة الشروق
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نادي التجديف يشهد احتفال شباب الأقصر بالمولد النبوي الشريف

أرشيفية
أرشيفية
محمد راشد
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 6:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 6:02 ص

نظمت إدارة شباب الأقصر احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والهيئات الرياضية التابعة للإدارة وبحضور أعضاء مجالس الإدارات.

وتضمنت فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عدة فقرات بدأت بتلاوة القرآن الكريم، والإنشاد الديني، وإلقاء الشعر والابتهالات من خلال أعضاء الشعب التخصصية التابعة لمراكز شباب الأقصر والتي شملت شعبة النادي الثقافي ومراكز الفنون والكورال وفقرة التنورة.

وتم إلقاء ندوة دينية تم فيها حث الشباب والنشء على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وضرورة التأسي بمكارم الأخلاق التي تحلى بها الرسول الكريم وخصه بها المولى عز وجل، حيث أن مكارم الأخلاق من أهم العوامل لصلاح المجتمعات والشعوب.

وأشار صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، إلى أن مراكز الشباب جميعها تواصل إحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وفق خطة النشاط الديني؛ لما تمثله ذكرى ميلاد النبى صلى الله عليه رمز الرحمة والأخلاق الكريمة، ورسالة الإسلام القائمة على السماحة و الرحمة، مؤكدا تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة أن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

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