الرئيس السيسي: جيل أكتوبر العظيم أثبت أن لمصر رجالا قادرون على صون الوطن ورفعته

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري في الذكرى الـ50 لانتصار السادس من أكتوبر.

وأشاد في كلمة له خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، مساء الأربعاء، بالتخطيط العلمي المحكم والدقيق الذي لا يترك شيئا، والتنسيق المنظم الذي يستغل كل القدرات والإمكانيات، ويصل بأداء المنظومة إلى أعلى درجاتها.

وثمن «التنظيم المبهر في نظامه وترتيبه، والروح الوطنية القتالية التي استعانت على التحدي الهائل بالمخزون الحضاري العميق من الأمة المصرية من القوة والبأس والثقة بالذات، وبعده إيمان بالله والواثقين العارفين بأن نصر الله قريب يكافئ به المخلصين المجتهدين أصحاب القضايا العادلة».

وأكمل: «إن كل تلك القيم والمبادئ والصفات تجسدت في الإنسان المصري وقواتكم المسلحة الباسلة البارة بوطنها»، مشددًا على أن «جيل أكتوبر العظيم أثبت مجددا أن لمصر رجالا في كل عصر؛ يعرفون قدرها العظيم، وقادرون دائما بإذن الله على صون الوطن ورفعته».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وتقام فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

وشهدت الندوة عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.