الاتحاد المغربي يكشف لـ«الشروق» كواليس تنظيم كأس العالم

كشف محمد مقروف، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المغربي، كواليس تنظيم بطولة كأس العالم 2030، في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

الاتحاد الدولي أعلن اليوم، الأربعاء، منح الملف المشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، تنظيم كأس العالم 2030، مشيرًا إلى إقامة 3 مباريات فقط من هذه البطولة في دول الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وقال محمد مقروف في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «بمناسبة الذكرى المئوية لكأس العالم سيقام حفل كبير في عاصمة الأوروجواي وبعده تجرى ثلاث مباريات من البطولة في كل من الأرجنتين والباراجوا والأوروجواي».

وأضاف: «بعد ذلك سينتقل الجميع إلى البلدان الثلاثة المغرب، إسبانيا والبرتغال لمتابعة نهائيات كأس العالم، حيث يقام حفل افتتاح ومباراة افتتاحية في المغرب أواسبانيا وتتواصل المباريات في هذه البلدان الثلاثة».

وأتم: «لم يتم الاستقرار على تقسيم المباريات بين البلدان الثلاثة، بعد يوم 18من هذا الشهر هناك اجتماع بين البلدان الثلاثة».