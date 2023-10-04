أعلنت شركة بي.إم.دبليو موتوراد أمريكا، ذراع إنتاج الدراجات البخارية التابعة لشركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة بي.إم.دبليو انتهاء القطاع الهندسي في الشركة من عمليات الاختبار والتقييم لأنظمة العادم في الدراجات وقررت رفع الحظر الطوعي على بيع الدراجات في السوق الأمريكية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة القول إن الموزعين يستطيعون الآن استئناف بيع دراجات بي.إم.دبليو.



يذكر أن بي.إم.دبليو أصدرت قرارا يوم 19 سبتمبر الماضي، لوقف بيع جميع الدراجات التي تم حجزها بشكل مسبق، وحتى المبيعات الجديدة. وتقوم الشركة بفحص المواد المستخدمة في أحد مكونات أنظمة التبخير في دراجاتها والتي يمكن ألا تكون مطابقة للمواصفات.



وقال أوليج ساتانوفسكي، المتحدث باسم الشركة، إن بي.إم.دبليو لا تستطيع حاليا تحديد فترة توقف المبيعات، مضيفا أن المشكلة لا تمثل خطورة على سلامة مستخدمي الدراجات، وبالتالي يمكن لأصحاب الدراجات استخدامها كالمعتاد.



يذكر أن بي.إم.دبليو باعت 112871 دراجة في مختلف أنحاء العالم خلال النصف الأول من العام الحالي وحققت عائدات بقيمة 92ر1 مليار يورو (ملياري دولار). وبلغت أرباح قطاع الدراجات في الشركة الألمانية خلال النصف الأول 312 مليون يورو بزيادة نسبتها 33% سنويا.