قَبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأس أرملة مساعد شهيد المرسي محمود المرسي من أحد أبطال سلاح المدفعية في حرب أكتوبر، والذي استشهد إثر تلقيه طلق ناري أثناء تبادل إطلاق النيران للقضاء على عناصر العدو، وذلك في لفتة إنسانية طيبة من الرئيس السيسي.

وتسلمت السيدة ليلى عبد الباقي، أرملة الشهيد بصحبة نجلها محمد المرسي محمود، درع التكريم.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أبطال نصر أكتوبر المجيد، وذلك ضمن فعاليات التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد التي مرّ عليها 50 عامًا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد الذي مرّ عليه 50 عاما.

وأُقيمت فعاليات الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن تشهد الندوة، عرض أفلام تسجيلية، وعروضًا فنية وغنائية، وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة