زيلينسكي يدعو إلى تقوية خاركيف في وجه الهجمات الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تعزيز منطقة خاركيف من الهجمات الروسية بعد زيارة إلى المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد يوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو: "من المهم للغاية ألا تصمد خاركيف فحسب، على الرغم من كل شيء، بل تساعد في الحفاظ على شرقنا بأكمله قويا".

وقال إنه تمت مناقشة إزالة الألغام وحماية منشآت الطاقة من القصف الروسي في اجتماعات "مع جميع المسؤولين عن الدفاع والوضع الاجتماعي والاقتصادي في خاركيف والمنطقة".

وأضاف: "هناك العديد من القضايا المهمة للمنطقة. خاصة في الفترة التي تسبق فصل الشتاء. خاصة بالنظر إلى الإرهاب الروسي المستمر ضد خاركيف وضد المنطقة ومحاولات المحتل لتكثيف الهجمات على مواقعنا".

وفي بداية الحرب التي شنتها روسيا في شباط/فبراير 2022، حاول الجيش الروسي احتلال خاركيف، وهي مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود مع روسيا.

وبينما فشلت هذه المحاولة، تمكنت روسيا من الاستيلاء على أجزاء أكبر من المنطقة، والتي لم يتمكن الأوكرانيون من استعادتها إلا خلال هجومهم في الخريف الماضي.