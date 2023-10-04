باريس منفتحة على إرسال إمدادات عسكرية لأرمينيا

أعربت فرنسا عن استعدادها لإمداد محتمل لجمهورية أرمينيا بعتاد عسكري.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم الثلاثاء خلال زيارة للعاصمة الأرمينية يريفان: "وافقت فرنسا على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا، مما سيتيح إرسال عتاد عسكري لأرمينيا لضمان دفاعها"، دون أن تتطرق إلى تفاصيل.

وشنت أذربيجان الشهر الماضي، هجوما عسكريا في منطقة ناجورنو- كاراباخ، مما اضطر جمهورية أستراخ المعلنة ذاتيا، غير المعترف بها دوليا، إلى الاستسلام. وأعلن قادتها الأرمن أنه سيتم حل الجمهورية اعتبارا من العام المقبل.

وبحسب مصادر أرمينية، لقي 200 شخص حتفهم وأصيب 400 آخرون في الهجمات الآذرية القصيرة العنيفة.