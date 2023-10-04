بكين تندد بإدراج كييف شركات نفط صينية على قائمتها لرعاة الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب مصدر في الخارجية الصينية عن تنديد بلاده بإدراج كييف شركات نفط وغاز صينية على قائمتها لـ"رعاة الحرب"، ودعا أوكرانيا إلى تصحيح خطأها هذا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المصدر: "الصين تعارض بشدة إدراج هذه الشركات الصينية في القائمة المذكورة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال إن "بكين تدعو أوكرانيا إلى تصحيح أخطائها فورا وإزالة هذا التأثير السلبي".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NAPC) أن كييف أضافت مجموعتي CNOOC وSinopec، وشركة البترول الوطنية الصينية على قائمة "رعاة الحرب" بسبب تعاونها مع روسيا.