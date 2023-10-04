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سيناتور روسي يعلق على إقالة مكارثي

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 8:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 8:47 ص

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف إن إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، سببها الانقسام في الكونغرس حول دعم أوكرانيا الذي انتقل من "المستوى الخطابي إلى العملي".

وشدد السيناتور الروسي على أن هذا الانقسام سيزداد ويتعمق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.

وأضاف بوشكوف: "أحد الأسباب الرئيسية وراء تخلي الجمهوريين اليمينيين عن زميلهم رئيس مجلس النواب، كان اتهام مكارثي بعقد صفقة سرية مع الرئيس جو بايدن لمواصلة تمويل أوكرانيا وذلك بعد أن تم شطب تقديم الدعم المالي لكييف من قانون التمويل المؤقت لعمل الحكومة الأمريكية لمدة 45 يوما".

وتابع: "ولآن بات واضحا، أنه مع اقتراب الانتخابات فإن الانقسام في الولايات المتحدة حول أوكرانيا سيتزايد".

وفي وقت سابق، أقال مجلس النواب الأمريكي مكارثي من منصبه حيث صوت 216 من أعضاء الكونغرس لصالح عزله و210 ضد ذلك، واتحد ممثلو الأقلية الديمقراطية والجناح اليميني من الفصيل الجمهوري ضده.

وهذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها إقالة رئيس مجلس النواب.

وتم انتخابه لهذا المنصب في 7 يناير، بعد خمسة أيام و15 جولة من التصويت، وهو رقم قياسي.

والآن أصبح عضو الكونغرس عن ولاية كارولينا الشمالية، باتريك ماكهنري، رئيسا مؤقتا لمجلس النواب.

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