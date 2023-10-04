الأمن التونسي يوقف عبير موسي زعيمة الحزب الحر الدستوري المعارض

قال قياديون في الحزب الحر الدستوري المعارض في تونس اليوم الثلاثاء إن الشرطة أوقفت زعيمة الحزب عبير موسي اليوم من أمام المقر الرئاسي.

وقالت قيادية في الحزب عبر فيديو مصور نشر على الصفحة الرسمية لعبير موسي، إنها تعرضت إلى "الاختطاف" من أمام القصر الرئاسي من قبل عناصر أمنية.

وقبل ذلك ظهرت موسي في كلمة عبر فيديو أمام القصر الرئاسي المحاط بقوات الشرطة وهي تحمل مطلب تظلم كانت ستودعه لدى مكتب الضبط.

وقال محاميها لاحقا ناصر العريبي "إنها محتجزة بشكل غير قانوني" في مقر للشرطة بضاحية حلق الوادي، حيث تجمع أنصارها للاحتجاج.

وعبير موسي النائبة في البرلمان المنحل، معارضة قوية للرئيس قيس سعيد ولحزب حركة النهضة الإسلامية عندما كان في السلطة قبل أن يحل سعيد النظام السياسي في 25 يوليو 2021.

ويعد حزبها امتدادا لبقايا نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حكم تونس لـ22 عام قبل ثورة 2011. وكانت موسي من بين قياديي حزبه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم آنذاك.

ولم يصدر تعليق على الفور من السلطات الأمنية والقضائية بشأن دوافع إيقاف موسي.