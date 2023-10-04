السفير الألماني بالكويت: التطبيع السعودي الإسرائيلي خطوة كبيرة جدا ستنعكس على المستقبل

أكد السفير الألماني لدى الكويت هانس كريستيان، اهتمام بلاده بأزمة خور عبدالله بين الكويت والعراق، مشددًا على ضرورة جلوس الطرفين لحل الخلاف بشكل سلمي والابتعاد عن التأزيم بين البلدين.

وقال كريستيان ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، خلال احتفال السفارة الألمانية بالعيد الوطني أمس الثلاثاء، إن هذا الطريق هو الأفضل للعراق والكويت.

وحول ارتفاع أسعار النفط وتأثيره على ألمانيا قال كريستيان: "ليس لدينا سوى القبول بما تقرره منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)"، مضيفا أن السوق هو من يفرض الأسعار لكن ألمانيا تعمل على توطين الطاقة البديلة من أجل الاعتماد عليها كبديل للنفط.

وعن ما يشاع بقرب التطبيع السعودي الإسرائيلي، قال كريستيان: "هي خطوة كبيرة جدا وستنعكس على المستقبل في التعاون بين البلدين، وبالنسبة لإسرائيل قد يكون هذا الإنجاز هو آخر ماتقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية، وللسعودية تطبيع يخالف إرث كبير جدا من المعارضة لهذا التقارب".

وحول انعكاس استمرار الحرب الروسية الأوكرانية على ألمانيا قال كريستيان إن "استمرار الحرب جعل التضخم ينتقل لمرحلة جديدة أكثر سوءًا في ألمانيا لذلك نفكر بطريقة سياسية جديدة مع هذه الأزمة لأن التأثير كبير على العالم وليس المنطقة فيما يخص الأمن العالمي".