تحدث السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، عن الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل في محاولة لإنقاذ خسارتها أمام القوات المصرية في حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى استشعار وزارة الدفاع الأمريكية ضغوطا عسكرية إزاء إسرائيل خلال تلك الفترة؛ نتيجة إنهاك قواتها في الحرب بـ فيتنام والتي تزامنت مع حرب أكتوبر.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت أمام التزامات عسكرية ليس من بينها تقديم الدعم العسكري ومد إسرائيل بالمدفعيات والدبابات في ظل حاجتها إلى تسليح الجيش الأمريكي في فيتنام والبالغ قوامه آنذاك 250 ألف جندي.

واستند إلى شهادات مارتن إنديك السفير الأمريكي لدى إسرائيل خلال تلك الفترة في كتابه عن انتصار أكتوبر حين قال عن الدعم الأمريكي: «المساعدات العسكرية والمعدات العسكرية انهالت على إسرائيل إلى الحد الذي وصلت إسرائيل يوم 13 أكتوبر؛ 250 صاروخا تاو- تاو المضاد للدبابات بالليزر».

ولفت إلى أسر القوات المصرية دبابات أمريكية الصنع من إسرائيل لم تقطع سوى60 كيلو مترا على الأرض، مضيفا أن الصواريخ الأمريكية مثلت تطورا في الهجوم على القوات المصرية، قائلا: «خسائرنا يوم 14 أكتوبر وصلت 250 وحدة عسكرية بين دبابات ومدرعات؛ نتيجة الدعم الأمريكي».

وأثنى على دور القائد العام للقوات المسلحة المشير أحمد إسماعيل خلال حرب أكتوبر 1973، مثمنا قيادته الحكيمة في إدارة الحرب والسيطرة على القوات حينها، قائلا: «استطاع أن يسيطر على القوات ولم ينجرف وراء إسرائيل؛ لأنه كان يعلم أن الجيش الذي بني على مدار 7 سنوات؛ لو فقد لن يعود مرة ثانية».