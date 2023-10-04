وزير الإعلام الفلسطيني يشيد بدعم اتحاد اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي للقضية الفلسطينية

أكد الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، أن اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد شهد تطورًا كبيراً تحت رئاسة الدكتور عمرو الليثي.

وعلى هامش انعقاد اجتماع أعمال الجمعية العامة في دورتها التاسعة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، قال عساف إن اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي شهد نقلة نوعية كبيرة وتطورا هاما وواضحا تحت قيادة الدكتور عمرو الليثي في العديد من المجالات.

أشاد وزير إعلام دولة فلسطين بالجهود المبذولة والتطور الملموس بالاتحاد خلال الفترة الوجيزة الماضية، والدعم الإعلامي غير المسبوق من خلال اذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، وأيضا لمبادرته الطيبة في إقامة مكتب مركز تدريب اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي بفلسطين الحبيبة.

وشدد الوزير الفلسطيني علي ما قدمه الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد من دعم كبير ومخلص للقضية الفلسطينية ، ودوره الهام كممثل لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في إقامة العديد من الدورات التدريبية واللقاءات المتنوعة والمختلفة بين الإعلاميين وورش العمل التي تدعم العمل الإعلامي والتعاون المشترك.

ورحب عساف بزيارة رئيس الاتحاد الي فلسطين ولقاءه بالرئيس آبو مازن، والذي أثمر عن افتتاح مقر للاتحاد بفلسطين لأول مرة، وسط سعادة غامرة من الإعلاميين وأبناء فلسطين، نظرا لدوره الهام في دعم القضية الفلسطينية إعلاميا، فيما شهدت الزيارة إقامة دورة تدريبية بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين والمبدعين.