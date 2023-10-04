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روسيا تبقي على خططها لخفض صادرات النفط الخام حتى نهاية العام

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 3:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - 3:47 م

تعتزم روسيا، الإبقاء على خفض صادرات النفط الخام بواقع 300 ألف برميل في اليوم هذا الشهر، مؤكدة خططها على الاستمرار في الخفض حتى نهاية العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن نائب رئيس الوزراء الكسندر نوفاك، قال في بيان اليوم الأربعاء إن الخفض الطوعي يهدف لتعزيز الجهود الاستباقية من جانب مجموعة أوبك بلس؛ لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط.

ويأتي هذا البيان قبل ساعات من اجتماع لجنة وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها للتباحث بشأن السوق.

وقال نوفاك، إن روسيا سوف تراجع إمدادتها للنفط مجددا الشهر المقبل لتحديد ما إذا كانت سوف تعزز الخفض أو تزيد الإنتاج، بناء على وضع السوق.

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