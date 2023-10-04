روسيا: قلقون إزاء تنفيذ خطط الولايات المتحدة لنشر الأسلحة

أعلن نائب رئيس الوفد الروسي، كونستانتين فورونتسوف، خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن روسيا تشعر بالقلق من التصعيد المحتمل بسبب تنفيذ الخطط الأمريكية لنشر الأسلحة المحظورة بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وقال: "يواصل الغرب رفع المخاطر، ويوازن بشكل خطير على شفا صراع مسلح مباشر بين القوى النووية. والتصعيد المحتمل نتيجة لتنفيذ الولايات المتحدة لخطط نشر الأسلحة التي كانت محظورة في السابق بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي نددت بها واشنطن، أمر بالغ الأهمية ومثير للقلق"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

كما أضاف أنه لا يمكن استبعاد التطورات السلبية حول معاهدة "ستارت-3"، التي تم تعليقها بسبب السياسات التدميرية للولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه "من الواضح أن واشنطن قادرة على القيام بخطوات أخرى مزعزعة للاستقرار تحت شعارات السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية ببلادنا وضمان ما يسمى بالردع النووي المزدوج لروسيا والصين".