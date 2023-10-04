بايرن يعبر كوبنهاجن بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

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قلب بايرن ميونخ الألماني تأخره بهدف أمام مضيفه كوبنهاجن الدنماركي إلى فوز مثير 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الفريق الدنماركي بادر بالتسجيل عبر لوكاس ليراجير في الدقيقة 55، قبل أن يسجل جمال موسيالا هدف التعادل (ق 67).

ويدين بايرن بالفضل لبدلائه بعدما صنع توماس مولر هدف الفوز لبديل آخر، هو ماتيس تيل، في الدقيقة 83، لينجو الضيوف بالعلامة الكاملة، متربعين على عرش المجموعة الأولى بـ6 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة في المركز الثالث.