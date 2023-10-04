يوم ترفيهي لمجموعة من الصم وضعاف السمع وذوي الاحتياجات الخاصة بمسجد الفولي بالمنيا

قال الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن الوزارة تولي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومجموعة الصم وضعاف السمع، رعاية خاصة وتحرص على ضرورة مشاركتهم الأنشطة المتعددة، وربطها بالمسجد.

وأضاف عبد الحكم، أنه تم تنظيم يوم ترفيهي لمجموعة الصم وضعاف السمع وذوي الاحتياجات الخاصة بمسجد الفولي، التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة.

وقالت الداعية، زينب السعيد، إن اليوم تضمن احتفالات وفقرات ترفيه من رسم وتلوين وألعاب وتوزيع هدايا أدوات مدرسية للمشاركين في الأنشطة والفعاليات بالمسجد، وذلك بحضور رحاب جاد وفريق حكاية أبطال وأشواق أبو العينين، معلم خبير بمدرسة الأمل للصم، والشيخ عيسى تغيان، وبحضور جماهيري لتلك الفئة من المجتمع بحضور أولياء الأمور وعدد كبير من الأطفال والأعمار المختلفة، وإمام المسجد الشيخ رائد يحيى.