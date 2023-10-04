كمبوديا تمنع الفائزين بنوبل البديلة من السفر لحضور حفل توزيع الجوائز

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من المقرر ألا يتم السماح لثلاثة فائزين بجوائز "رايت لايفليهود" لهذا العام بالسفر إلى ستوكهولم لحضور حفل توزيع الجوائز، وفقا للمنظمين.

وتم الإعلان عن فوز ناشطاين في منظمة "ماذر نيتشر كمبوديا" بالجوائز ، المعروفة باسم "جوائز نوبل البديلة" ، الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قضت محكمة كمبودية بأن ثلاثة ممثلين عن "ماذر نيتشر" فون كيو راكسمي وثون راثا ولونج كونثيا، سيحرمون من الإذن بالسفر إلى السويد، حسبما ذكرت مؤسسة رايت لايفليهود. ودعت المؤسسة إلى مراجعة القرار.

وقالت المؤسسة في بيان: "تتضامن رايت لايفليهود مع ماذر نيتشر في كمبوديا وجهودها المستمرة لحماية البيئة وسبل عيش الأجيال الحالية والمستقبلية من الكمبوديين".

وقالت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي) إن الناشطين الثلاثة تلقوا جميعا أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب عملهم لحماية الموارد الطبيعية في كمبوديا. ووفقا للتقرير، أدينوا بالتحريض على جرائم خطيرة في عام 2021 ومنعوا من السفر إلى الخارج دون إذن من المحكمة.

وللجائزة اختصاص واسع، وقد كرمت أبطالا فيث مجالات حقوق الإنسان والبيئة والسلام منذ عام 1980.