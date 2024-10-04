مؤشر الفاو لأسعار السلع الغذائية يرتفع بأسرع وتيرة في 18 شهرا في سبتمبر

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير صادر اليوم الجمعة، بارتفاع مؤشر أسعار الأغذية بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً، في سبتمبر الماضي. وأشارت الفاو إلى ارتفاع أسعار جميع مجموعات السلع في المؤشر، بقيادة السكر.

بلغ متوسط ​​مؤشر أسعار الغذاء التابع للفاو، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 124.4 نقطة في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.0% عن أغسطس الماضي، و2.1% أعلى من قيمته المقابلة قبل عام.

سجل مؤشر أسعار السكر للفاو أكبر زيادة في سبتمبر، حيث ارتفع بنسبة 10.4%. ويعزى ذلك إلى تدهور آفاق المحاصيل في البرازيل والمخاوف من أن قرار الهند برفع القيود المفروضة على استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول قد يؤثر على توافر الصادرات من البلاد.

كما ارتفع مؤشر أسعار الحبوب لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 3.0% خلال شهر سبتمبر، بقيادة أسعار تصدير القمح والذرة المرتفعة. وارتفعت أسعار القمح العالمية بسبب المخاوف بشأن الظروف الرطبة المفرطة في كندا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذا تم تعويضه جزئيًا من خلال الإمدادات ذات الأسعار التنافسية من منطقة البحر الأسود.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة العالمية متأثرة بانخفاض مستويات المياه على طرق النقل الرئيسية على طول نهر ماديرا في البرازيل ونهر المسيسيبي في الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 0.7%، ما يعكس جزئيًا أنشطة التداول الهادئة بشكل عام.

كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 4.6% عن أغسطس، مع ارتفاع الأسعار في جميع المجالات لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت. وكان ارتفاع أسعار زيت النخيل العالمية بسبب الإنتاج الأقل من المتوقع في الدول المنتجة الرئيسية في جنوب شرق آسيا، بينما جاء انتعاش أسعار زيت الصويا نتيجة عمليات الطحن الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية.