 حماس والجهاد تدينان هجوم الاحتلال على طولكرم: تصعيد خطير ونتمسك بالمقاومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس والجهاد تدينان هجوم الاحتلال على طولكرم: تصعيد خطير ونتمسك بالمقاومة

وكالات
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 9:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 9:45 ص

قالت حركة حماس، اليوم الجمعة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم تصعيد خطير في "عدوانه المتواصل على الضفة الغربية، ودليل على وحشيته وإفلاسه، في ظل فشله الميداني في النيل من عزيمة شعبنا ومقاومته المتصاعدة".
وأضافت الحركة، في بيان، أن "سياسة الاغتيالات لن تفلح في ثني شعبنا عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن قصف الاحتلال لمخيم طولكرم يثبت "أن لدى الكيان الصهيوني مخططات لتنفيذ حرب إبادة بحق شعبنا في الضفة المحتلة مثيلة لتلك التي ينفذها في قطاع غزة وأجزاء واسعة من لبنان".
وأضافت الحركة، في بيان، أن "هذه الجرائم" تضع "شعبنا أمام خيار وحيد، هو التمسك بالمقاومة دفاعا عن أرضنا ووطننا ومستقبل أبنائنا".
هذا ودعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية "للتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأفادت "الجزيرة" باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


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