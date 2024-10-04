وكيل صحة دمياط يستقبل وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

استقبل الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة الدكتور محمود العوضي، منسق عام التحالف الوطني بمحافظة دمياط.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الصحة بدمياط، اليوم، أن الوفد حضر لتقديم التهنئة للدكتور محمد بدران بمناسبة تكليفه كوكيل وزارة الصحة في المحافظة، وكذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين مديرية الصحة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأهدى أعضاء التحالف 20 جهاز ضغط لدعم المنشآت الطبية، حيث تم النقاش حول وسائل الدعم الممكنة التي يمكن تقديمها للمنظومة الصحية في خدمة أهالي محافظة دمياط.

وقد تقدم وكيل الوزارة بالشكر للوفد، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المعنية، التي تجتمع جميعها من أجل إعلاء مصلحة المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السباعي، والدكتور عماد عوض رئيس جمعية البر والتقوى، ومحمد فلفلة، وخالد الفار، أعضاء التحالف الوطني بدمياط.