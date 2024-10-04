فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل بعد استشهاد العشرات إثر غارة إسرائيلية على مخيم طولكرم

طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية، بالتحرك العاجل بعد استشهاد 20 شخصا على الأقل إثر غارة إسرائيلية على مخيم طولكرم في الضفة الغربية.



وأضافت في بيان: "على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم مساء اليوم والتي ارتقى على إثرها عشرات الضحايا إضافة إلى عشرات المصابين، تطالب الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة يوميا بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".



وأوضحت: "في الوقت الذي صوتت فيه غالبية دول العالم على قرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال 12 شهرا، تأتي هذه المجزرة لتؤكد أن إسرائيل لا تكترث بالقرارات الدولية وتتعامل كقوة إجرام فوق القانون، وقد آن الأوان لأن يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الجرائم المستمرة، والتي لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا".

وأكدت الحكومة أنها "وبتوجيهات من الرئيس مستمرة في جهودها لفضح جرائم الاحتلال دوليا وفي المحاكم الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة"، مشددة على أن "تهديدات الاحتلال وإجراءاته في تقويض مؤسسات دولة فلسطين لن تثنينا عن الاستمرار في جهودنا لإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير".

هذا وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، "المجازر الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية"، محملا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة".

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية مساء الخميس، مقتل 20 شخصا على الأقل إثر غارة شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مخيم طولكرم في الضفة الغربية.