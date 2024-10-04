بيطري مطروح: تحصين 73,780 رأس ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

أعلن الدكتور عبد المجيد أبو شادي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، عن نجاح الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتي انطلقت في 21 سبتمبر الماضي وستستمر حتى 4 أكتوبر الجاري، حيث تم تحصين 73,780 رأسًا من الأغنام والماعز.

وأوضح الدكتور أبو شادي أن هذه الحملة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، من خلال تحصين رؤوس الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

كما أكد أهمية توعية المربين بضرورة التعاون مع الفرق البيطرية العاملة في الميدان، وذلك لضمان نجاح الحملة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.