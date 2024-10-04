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تونس تجلي 335 شخصا من رعاياها من لبنان

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 2:33 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 2:33 م


أجلت تونس 335 شخصا من بين رعاياها في لبنان في رحلتين على متن الخطوط التونسية، في ظل تدهور الوضع الأمني.

وحطت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة في مطار الحجيج المحاذي لمطار قرطاج الدولي، طائرة على متنها 102 شخص في رحلة عبر الأردن.

ووصلت أمس رحلة أولى قادمة من بيروت على متنها 233 شخصا.

ويعيش في لبنان حوالي ألفي تونسي من بينهم عائلات من مزدوجي الجنسية بين البلدين.

وتأتي عملية الإجلاء فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية الأعنف على لبنان منذ 23 سبتمبر الشهر الماضي ، تخللها قيامه يوم الثلاثاء الماضي بعملية برية "محدودة" في جنوب لبنان لمهاجمة أهداف لحزب الله اللبناني، مما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص ونزوح آلاف آخرين من مناطق جنوب لبنان.

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