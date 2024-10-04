عمرو أديب: أرحب بأي استثمارات أجنبية في مصر لكن بشرطين

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يرحب بأي استثمارات أجنبية مباشرة في مصر لكن بشرطين.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الشرطين هما وجود سعر عادل وألا يكون هناك ما يضر بمصلحة الوطن.

وتحدث عن صفقة رأس الحكمة، في أعقاب إطلاق المخطط التنموي للمشروع، قائلًا إنه يشعر بالسعادة لأن هذه الأموال تدخل مصر، وأن العمل سيكون بهذه الجودة الكبيرة.

وأضاف: «مصر عملت صفقة جيدة والإمارات عملت استثمار ناجح»، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة مشروع حبار ويستقطب الكثيرين للعمل هناك.

واعتبر أن الاستثمار بمصر ليس بالسهولة الكبيرة، لكن تمكن الدولة من تخطي كل هذه الأمور يُحسب لها لا سيما أنها عانت من البيروقراطية.

ونوه بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حلحل الأمر دون تهاون أو تفريط في الحقوق المصرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضًا مرئيًا حول أهداف المشروع.

وأعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كونه يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.