البنتاجون: لا خلاف بين أوستن ومجلس الأمن القومي بشأن لبنان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه لا توجد خلافات بين الوزير لويد أوستن ومجلس الأمن القومي بشأن العملية العسكرية في لبنان.

وزعمت الوزارة الأمريكية أن "إسرائيل تهاجم مواقع قيادة حزب الله ومخازن أسلحته عند الحدود لحماية المدنيين في كلا الجانبين"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وأكد البنتاجون: "لا نسعى إلى حرب مع أي منظمة أو مجموعة أو دولة في المنطقة"، مضيفا: "نتحدث مع الإسرائيليين بشأن طبيعة ردهم على الهجوم الإيراني".

وأوضح أن "إيران هاجمت إسرائيل بنحو 200 صاروخ بهدف قتل مدنيين أبرياء، وبعضها استهدف مواقع عسكرية".

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أن هناك حربا شاملة ستندلع في الشرق الأوسط.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين خلال عودته إلى البيت الابيض أن بلاده ساعدت اسرائيل بالفعل وستقوم بحمايتها.

يأتي ذلك في وقت كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن التقديرات تشير إلى شن هجوم إسرائيلي على إيران خلال الأيام القليلة المقبلة ردا على الهجوم الصاروخي.