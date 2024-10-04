زعيم كوريا الشمالية يهدد باستخدام الأسلحة النووية

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هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادة بلاده للتهديد، وفقا لما أوردته وسائل الإعلام حكومية في بيونج يانج اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية المملوكة للدولة أن كيم قال خلال زيارته لقاعدة تدريب عسكرية يوم الأربعاء، إن الجيش الكوري الشمالي "سيستخدم دون تردد جميع القوى الهجومية التي يمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية".

وأضاف:"إذا حدثت مثل هذه الحالة، سيكون وجود سول وكوريا الجنوبية أمرا مستحيلا".

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء كوريا الشمالية من أن أي محاولة لاستخدام الأسلحة النووية ستواجه ردا حازما وقويا من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.

وقال يون إن كوريا الشمالية إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية، فإنها ستواجه "ردا حازما وقويا" من جيشها والتحالف الكوري الجنوبي-الأمريكي.

وكان كيم قد كشف في أيلول/سبتمبر عن منشأة لتخصيب اليورانيوم وأعرب عن رغبته في توسيع ترسانة بلاده النووية "بشكل كبير".

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، فإن كوريا الشمالية تمتلك حاليا حوالي 50 رأسا نوويا، على الرغم من أن العدد الدقيق غير معروف.

وتتعرض كوريا الشمالية، المعزولة بشكل كبير، لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ. وكانت آخر تجربة نووية معروفة قد حدثت في عام 2017.