مانشستر يونايتد يقتنص تعادلا مثيرا أمام بورتو في الدوري الأوروبي

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب دراجاو جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من مانشستر يونايتد في الشوط الثاني.

وتقدم مانشستر يونايتد في النتيجة بالدقيقة الثامنة، عن طريق ماركوس راشفورد، قبل أن يسجل راسموس هويلوند الهدف الثاني في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد فريق بورتو في النتيجة، حيث تمكن اللاعب بيبي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 27 برأسية قوية، قبل أن يسجل اللاعب سامو أومورديون الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وتمكن فريق بورتو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما نجح مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 91، برأسية من البديل هاري ماجواير.

وشهدت المباراة حصول برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد على بطاقة حمراء، بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين، وذلك قبل هدف التعادل لفريقه بعدة دقائق.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى نقطتين من تعادلين، يحتل بهما المركز الـ 21 في جدول ترتيب بطولة الدوري الأوروبي، فيما حصل بورتو على نقطته الأولى، التي يحتل بها المركز الـ 24.