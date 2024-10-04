صحة دمياط: إجراء 284 عملية جراحية متنوعة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية بداية

أعلنت مديرية صحة دمياط، عن إجراء 284 عملية جراحية متنوعة، شملت جراحات «القلب المفتوح، والأورام، والعين، والأعصاب، والعظام، والقسطرة القلبية والطرفية».

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم الخميس، أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» تم تنفيذ 284 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار، شملت: «9 عمليات قلب مفتوح، و56 عملية لجراحة أورام، و54 جراحة رمد، و7 عمليات مخ وأعصاب، و17 عملية جراحة عظام، و129 عملية قسطرة قلبية، و12 عملية قسطرة طرفية»، مع استمرار وتكثيف تنفيذ العمليات الجراحية لحين الانتهاء من جميع قوائم انتظار العمليات بالمحافظة.

من جانبها أكدت الدكتورة دعاء المحلاوي، مدير إدارة نفقة الدولة، ومسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة بدمياط، نجاح جهود مديرية الصحة بالتعاون مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ في تسريع وتيرة إجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وذلك بهدف القضاء على قوائم الانتظار الطويلة للمؤمن عليهم وحالات العلاج على نفقة الدولة، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ويهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين.