‫هل تصدأ الشرايين؟‬‬

صدأ الشرايين تعبير مجازى قد يستخدمه الأطباء فى الشرح للمرضى عند ازدياد نسب الحديد فى الدم عن المتعارف عليها، تقاس نسبة الحديد فى الدم بتحليل Serum ferritinin، وتلك تحاليل يجب أن يحرص على قياسها الإنسان على الأقل مرة فى كل عامين.‬

ازدياد نسبة الحديد فى الدم اضطراب وراثى جينى ينشأ فى وجود أحد الجينات «c2821&c2827» معها يعانى الإنسان مما يطلق عليه مرض ترسب الصبغات الدموية «Haemochromatosis». قد ينشأ أيضا عندما يعجز الجسم عن التخلص من نسبة الحديد الزائد عن حاجته نتيجة خلل بيولوجى فى عملية إفراز الحديد من الجسم.‬

ترسب الحديد فى الأنسجة المختلفة للجسم يتسبب بالطبع فى فشلها فى أداء وظائفها الأساسية ومنها الأعضاء الحيوية التى يعتمد عليها الجسم فى الحياة والحركة مثل الكلى والكبد والقلب.‬

فشل الخلايا فى إفراز الحديد بالصورة البيولوجية الطبيعية ينجم عنه إنتاج العديد من الشوارد الحرة المدمرة التى تستهدف الحمض النووى وبروتينات الأنسجة المختلفة الأمر الذى بدوره يدفع الحركة فى عمليات انتشار خلايا السرطان والإسراع بتطورات الأمراض الخطيرة فى الجسم والمزمنة سواء فى الكبد والكلى والقلب.‬

الاهتمام بقياس نسبة الحديد فى الجسم أمر ضرورى وحيوى. تقدير نسبة الحديد بالنقصان يشير إلى وجود أنيميا نقص الحديد والتى يسفر عن أعراض كثيرة مثل فتور الهمة والإجهاد السريع وربما النهجان وصعوبات التنفس وكلها أعراض يمكن علاجها بسهولة عند تشخيصها.‬

أيضا فى المقابل زيادة نسبة الحديد والتى يمكن الكشف عن زيادتها مبكرا قد تقى الإنسان العديد من تداعياتها.‬

تتراوح النسب العادية من الحديد فى الدم بين ٢٠ - ٨٠ نانو جرام/١ ملى ليتر من الدم وإن كان الأمر بالطبع يتوقف على وجود عوامل أخرى قد تؤثر على تلك النسبة فهى على سبيل المثال تعتمد على وجود حالات مرضية مثل النزيف لداخلى من قرحة المعدة أو الأمعاء كذلك فى حالات الدورة الشهرية للسيدات.‬

التخلص من الحديد الزائد فى الجسم يمكن أن يتم بطرق طبيعية كفصد الدم أو التبرع بالدم بصورة منتظمة تحت إشراف طبى وإجراء للتحاليل بصفة مستمرة لمعرفة هل استقر منسوب الحديد بصفة دائمة أم ما زال مختلا ميزانه، فى تلك الأحوال يتبع الإنسان جدولا منتظما للفصد.‬