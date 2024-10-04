أمريكا ومايكروسوفت يسيطران على مواقع إلكترونية مرتبطة بقراصنة روس

أعلنت شركة مايكروسوفت ووزارة العدل الأمريكية يوم الخميس أنهما سيطرا على أكثر من 100 موقع إلكتروني يزعم أنها كانت تستخدم من قبل مجموعات روسية لتنفيذ عمليات احتيال والانتهاكات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

ورصدت مايكروسوفت أن المجموعة، التي تحمل الاسم الرمزي "ستار بليزارد"، استهدفت خلال الفترة من يناير 2023 وأغسطس 2024 أكثر من 30 كيانا ومنظمة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك صحفيين ومراكز فكرية ومنظمات غير حكومية، وفقا لبيان مشترك.

وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام "إن الحكومة الروسية كانت تدير هذا المخطط لسرقة المعلومات الحساسة للأمريكيين، باستخدام حسابات بريد إلكتروني تبدو مشروعة لخداع الضحايا للكشف عن بيانات اعتماد الحساب"

وأضافت إنه "بدعم مستمر من شركائنا في القطاع الخاص، سنظل بشكل مستمر في فضح الفاعلين الروس والمجرمين الإلكترونيين وحرمانهم من أدوات تجارتهم غير المشروعة".

ووصفت مايكروسوفت "ستار بليزارد" بأنها "مستمرة" في نشاطها، وقالت: "إنهم يدرسون أهدافهم بدقة ويتظاهرون بأنهم جهات اتصال موثوقة لتحقيق أهدافهم".

وتابعت أنه "في حين نتوقع أن تواصل ستار بليزارد إنشاء بنية تحتية جديدة، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يؤثر على عملياتهم في نقطة حاسمة من الزمن حيث أن التدخل الأجنبي في العمليات الديمقراطية في الولايات المتحدة هو مصدر قلق بالغ".

كما حذرت مايكروسوفت سابقا من أن العناصر الروسية تحاول التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.