جامعة دمياط تفتتح مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالتعاون مع أمديست وUSAID

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، مركز خدمات الطلاب ذوي الهمم في الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة أمديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك لتلبية الاحتياجات الأكاديمية والجسدية والمجتمعية لـ 111 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم في الحرم الجامعي.

وأوضح الدكتور حمدان ربيع المتولي، في بيان له اليوم، أنه يهدف إلى تعزيز فرص الوصول المتساوية لهؤلاء الطلاب إلى التعليم العالي، وتم تنسيق زيارة في نهاية شهر سبتمبر الماضي لنفس الوفد من أمديست وUSAID للتحضير لإجراءات الافتتاح الرسمي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعة، حيث اطلع الوفد على جاهزية المركز للافتتاح، لتقديم كافة أشكال الدعم والأنشطة للطلاب ذوي الهمم.

وأشاد الدكتور حمدان ربيع المتولي بجهود أمديست والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم الجامعة، وبتعاونهم المثمر.

كما أعرب الوفد عن سعادته لتواجده بجامعة دمياط لأول مرة، نظرًا لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بحداثة مرافق الجامعة ومستوياتها ومؤهلاتها العالية.

وفي ختام الزيارة، التقت الدكتورة دينا محسن، نائب مدير البرنامج، في جلسة نقاشية مع الطلاب ذوي الهمم بالجامعة للاستماع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم والمشكلات التي تواجههم، كما أوصت بحضور الافتتاح الرسمي للمركز، والمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية في فعاليات الافتتاح.

وأشاد الدكتور محمد الحديدي، المتحدث الرسمي للمركز الإعلامي بجامعة دمياط، بأن هذا الحدث الأكاديمي الإنساني قد تم بإشراف منظمة أمديست، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وعلى رأسهم السيدة ماريسول بيريز، مدير مكتب التعليم والشراكات بالوكالة الأمريكية للتنمية.