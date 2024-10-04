قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن رد إيران على إسرائيل "محسوب ومبلغ عنه مسبقا"، مشيرا إلى أن إيران لا تريد خسارة علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة.

واستشهد خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة " MBCمصر" مساء الخميس، برد الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال حول موعد الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، حيث قال: "لا شيء سيحصل الخميس".

وأكد أن تصريح بايدن يؤكد اطلاعه المسبق من الطرفين، موضحا أن إطلاق 200 صاروخ إيراني دون أن يسفر سوى عن 6 إصابات، بينها إصابة فلسطيني "نتيجة أسباب أخرى غير الصواريخ"؛ "هو أمر مبلغ به مسبقا بمدة طويلة".

ولفت إلى إرسال إيران بيانا شديد اللهجة إلى مجلس الأمن؛ أكدت فيه أنها استخدمت حقها الشرعي في الرد على الهجمات الإسرائيلية، بشأن إسماعيل هنية في طهران، وحسن نصر الله، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى حرص إيران خلال ممارستها حق الرد على عدم خسارة الاتفاق النووي أو فك تجميد الـ 280 مليار دولار من ودائعها في البنوك الأوروبية، متابعا: "كل هذه الأفعال لا أريد القول إنها مسرحية لكن هي في إطار محسوب.. هناك حسابات كبيرة جدا تتم؛ لكن للأسف من يعاني منها هو المواطن العربي".