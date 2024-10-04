أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، عن وصول شحنات طبية محدودة عبر مطار بيروت إلى المناطق المتضررة في الضاحية الجنوبية، تكفي لإجراء 2000 عملية جراحية فقط.

وقالت خلال تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم، إن "القطاع الطبي في لبنان يكافح من أجل البقاء لتقديم الخدمات في ظل العدائيات والقصف الإسرائيلي المتواصل"، مشيرة إلى أن 30 طنا من الإمدادات الطبية التي أرسلتها المنظمة نفدت بسرعة بسبب العدد الكبير من الجرحى.

وأضافت أن هناك خططا لإرسال المزيد من الإمدادات جوا اليوم وغدا، معلنة عن إخلاء 3 مستشفيات في جنوب بيروت، موضحة أن هناك نقصا كبيرا في جميع الإمدادات، فضلا عن فرار معظم المرضى مع عائلاتهم، وكذلك نزوح العاملين في القطاع الطبي مع عائلاتهم.

وأكدت أن الوضع الصحي يتطلب جهودا أكبر بكثير من حيث الإمدادات، مستنكرة استهداف المنشآت الطبية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون سابق إنذار، واصفة ذلك بـ "الأمر غير الأخلاقي وغير الإنساني"، مشددة أن الادعاءات الإسرائيلية لا تبرر مهاجمة المراكز الطبية.

وأعلنت 3 مستشفيات لبنانية مساء اليوم الجمعة، اثنان منها في جنوب البلاد وآخر على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت، تعليق خدماتها، جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي استهدفت محيطها، وألحقت أضرارا بأحدها على الأقل.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف أيضًا المسعفين في مختلف الهيئات، ووفقا لوزارة للصحة اللبنانية، فقد استشهد 97 مسعفا على الأقل منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 40 خلال الأيام الثلاثة الماضية.