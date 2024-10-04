رئيس الدلنجات يشدد على التعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة

أعرب اللواء وائل زغلول محمد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، عن التزامه بمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون بصرامة.

وأشار زغلول إلى أهمية متابعة إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية في قرية الوفائية، حيث قام محمود لحوتي، رئيس قرية الوفائية، بتنفيذ حملة إزالة وفك شدة خشبية كانت تُستخدم لإنشاء أعمدة دور أرضي على مساحة 141 مترًا. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما شدد زغلول على أهمية إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع ضرورة التعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا على أهمية استرداد حق الدولة في جميع الحالات.