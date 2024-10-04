الصحة العالمية: أكثر من 6% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا في عام

قال أياديل ساباربيكوف، مسؤول فريق الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن أكثر من 6% من الفلسطينيين بقطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا، حيث تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية منذ نحو عام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، شارك فيه ساباربيكوف عبر الإنترنت، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار ساباربيكوف إلى تعرض النظام صحي في غزة لأضرار كبيرة بسبب الهجمات المتكررة والنقص المستمر في المواد والأدوية والمساعدات الإنسانية.

ولفت إلى وقوع ما لا يقل عن 516 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في غزة منذ أكتوبر 2023.

وقال إن "أكثر من 6% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا. كما بقي ما لا يقل عن 10 آلاف فلسطيني عالقا تحت الأنقاض".

وأفاد أن أقل من نصف المراكز الصحية تعمل، لكنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الصحية.

وذكر أن ما لا يقل عن 24 ألفا و90 فلسطينيا أصيبوا بإصابات غيرت حياتهم بسبب الهجمات، ولم يحصل هؤلاء الأشخاص على إعادة التأهيل أو الرعاية الخاصة.

وأكد أن سوء التغذية يشكل مصدرا مهما آخر للقلق في غزة، مذكرا بأن 20 ألفا و241 طفلا ُ نقلوا إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية منذ شهر يناير، منهم 4 آلاف و337 يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من تنفيذ 44% فقط من 214 مهمة مخططة منذ أكتوبر 2023.

وقال مسؤول منظمة الصحة العالمية إن "إنذارات الإخلاء المتكررة (من إسرائيل) والاشتباكات المستمرة ما زالت تعرقل العمليات الإنسانية".

وأضاف: "ندعو إلى وقف الصراع وحماية الخدمات الصحية والوصول الآمن إلى المرافق الصحية والتدفق المستمر للمساعدات إلى غزة".