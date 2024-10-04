مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز: اغتيال هاشم صفي الدين يكشف اختراقًا أمنيًا في قيادات حزب الله

أفادت "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ استهدفت هاشم صفي الدين؛ رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله وابن خالة الأمين العام السابق والمرشح الأول لخلافة نصر الله.

وقال محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز"، نضال كنعانة، إن الغارات الإسرائيلية تشير إلى "اختراق أمني لحزب الله على مستوى القيادات"، لا سيما بعد اغتيال رأس الهرم القيادي في الحزب بداية من الأمين العام إلى قادة المناطق والجبهات بما في ذلك القيادات المركزية والوحدات مثل وحدة الرضوان.

وأضاف أن "إسرائيل على ما يبدو وصلت إلى المرشح الأوفر حظا لخلافة نصر الله"، مشيرا إلى أن حزب الله سيواجه صعوبة في إعادة بناء هيكله القيادي واستعادة السيطرة العسكرية، طالما أنه مخترق أمنيا.

وذكرت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.