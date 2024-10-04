جيش الاحتلال ينذر سكان حي الحدث بالضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم تمهيدا لقصفه

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا، عبر حسابه على منصة "إكس" تويتر سابقا، وجه فيه "إنذارا عاجلا" لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب أدرعي، المقيمين في أحد المباني بحي حدث بيروت والمباني المجاورة له، بإخلائها "فورا" والتوجه إلى أماكن تبعد مسافة لا تقل عن 500 متر، بحجة وجود "منشآت ومصالح تابعة لحزب الله" سيتم استهدافها "على مدى زمني قريب".

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ استهدفت هاشم صفي الدين؛ رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله وابن خالة الأمين العام السابق والمرشح الأول لخلافة نصر الله.

وذكرت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من حزب الله، قوله إن 11 غارة إسرائيلية متتالية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن كانت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت صفي الدين كانت أكبر بكثير من تلك التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.