إنهاء إضراب الموانئ الأمريكية بعد التوصل لاتفاق مبدئي حول الأجور



انتهت أزمة الإضراب في الموانئ الأمريكية، بعدما توصلت نقابة رئيسية لعمال الموانئ في الولايات المتحدة والتحالف البحري الأمريكي، أمس الأول الخميس، إلى اتفاق مبدئي بشأن أجور عمال الموانئ، ومددتا عقدهما الحالي حتى منتصف يناير المقبل، من أجل توفير الوقت للتفاوض على عقد جديد.

وقالت رابطة عمال الموانئ الدولية والتحالف البحري الأمريكي في بيان مشترك: "توصلنا إلى محاولة اتفاق بشأن الأجور واتفقنا على تمديد العقد الرئيسي حتى 15 يناير 2025 للعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التفاوض على جميع القضايا المعلقة الأخرى"، بحسب شبكة CNBC.

وتنهي هذه الخطوة إضراب العمال في موانئ الساحل الشرقي وساحل الخليج بالولايات المتحدة منذ بداية الأسبوع الماضي، وهو ما هدد إمدادات البلاد من الفواكه والسيارات والسلع الأخرى.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأ الإضراب بالفعل في الضغط على سلسلة التوريد الأمريكية. وتم تفريغ آلاف الحاويات في الموانئ غير المقصودة، وإبقاء بضائع بمليارات الدولارات في الخارج لأن الموانئ لم تكن تعمل، وبدأت تكاليف الشحن في الارتفاع بالفعل، بحسب شبكة CNBC.

وكان هذا الإضراب هو الأول الذي تقوم به رابطة عمال الموانئ الدولية منذ العام 1977، وأثر على العمليات في 14 ميناء مختلفاً.

وكان حوالي 50 ألفاً من أعضاء النقابة البالغ عددهم 85 ألفاً، قد أضربوا الأسبوع الماضي.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الرابطة، هارولد داجيت، إن النقابة تطلب زيادة قدرها خمسة دولارات في الساعة عن كل سنة من العقد الذي يمتد لست سنوات.