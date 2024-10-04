افتتاح مسجد الرحمن بقرية الحاجر بكفر الدوار

أناب اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، علي أبو مطير، نائب رئيس المدينة، لافتتاح مسجد الرحمن بعزبة الفالوجا التابعة لقرية الحاجر.

تم افتتاح المسجد اليوم بحضور الشيخ محمد عبد العظيم، مدير عام إدارة أوقاف كفر الدوار، حيث أقيم المسجد على مساحة 220 مترًا مربعًا وبتكلفة بلغت مليوني جنيه. وقد شهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب، ورشدي أبو شعيشع، رئيس القرية.

بعد الافتتاح، أدى الحضور صلاة الجمعة في المسجد، حيث ألقى الشيخ عبد العظيم خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ". وتناولت الخطبة نعمة الله العظيمة التي أنعم بها على مصر من خلال نصر جيشها العظيم في حرب أكتوبر، مشددة على ضرورة التحلي بروح نصر أكتوبر في كل الأوقات من خلال الثبات والوفاء وحب الوطن.

كما تم التأكيد على أهمية إدراك نعمة الله العظيمة في اليوم الموعود الذي شهد نصر مصر المبين، وبيان دلائل عبقرية وعظمة الإنسان المصري.