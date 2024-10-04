ليتوانيا تصدق على اتفاق لنشر 5 آلاف جندي ألماني

صدقت ليتوانيا يوم الخميس على اتفاق مشترك مع ألمانيا لنشر لواء معد للقتال في الدولة البلقانية العضو في حلف شمال الأطلسي (لناتو)، وذلك بعد تصويت جميع النواب البالغ عددهم 88 نائبا الحاضرين لصالح الخطة.

وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في برلين في 13 سبتمبر، على نشر كل من القوات الألمانية وموظفين مدنيين من الجيش الألماني في ليتوانيا.

وقررت ألمانيا نشر لواء قتالي بشكل دائم في ليتوانيا في استجابة للتغيرات في الوضع الأمني في أوروبا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يكون هذا اللواء جاهزا للإنتشار بحلول عام 2027.

وتتضمن الخطة نشر ما يصل إلى 5 آلاف جندي في البلاد، حيث سيجري يتمركز 80% منهم في منطقة رودنينكاي والباقي في روكلا. وقد وصلت وحدة القيادة المتقدمة المكونة من حوالي 20 جنديا في 8 أبريل، ومن المقرر أن يصل 120 جنديا آخرين في بداية أكتوبر الجاري.

وبدأ المشرعون الليتوانيون مناقشة الخطة الأسبوع الماضي، بعد خطاب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمام البرلمان.

وأشار بعض النواب يوم الخميس إلى الطابع الرمزي لتمرير الاتفاق في يوم الوحدة الألمانية، الذي يحتفل به في ألمانيا سنويا في 3 أكتوبر بمناسبة إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

وأشاد وزير الدفاع لاوريناس كاسيوناس بهذه الخطوة واعتبرها "حجر زاوية آخر في شراكتنا الاستراتيجية مع ألمانيا".

كما يتعين على النواب الألمان التصديق على الاتفاق، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لذلك بعد.

وخلال زيارته لليتوانيا، أعرب بيستوريوس عن توقعاته بأن يتم الانتهاء من إجراءات التصديق العام المقبل.