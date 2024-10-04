 جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 25 في الجولان - بوابة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 25 في الجولان

آية صلاح
نشر في: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 5:28 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أكتوبر 2024 - 5:28 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، مقتل جنديين وإصابة 25 آخرون، حالة اثنين منهم خطيرة، في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء الماضي، عملية برية في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.

ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات.

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