إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف خلال أسبوع بالإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية بمراكز الإسماعيلية والأحياء الثلاثة بالمدينة 12 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف على مساحة 1335 مترًا، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.

شملت الإزالات قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بإزالة 4 حالات تعد، تضمنت بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 100 متر، ومبنى غير مكتمل البناء من الطوب الأبيض على أرض زراعية بمساحة 80 مترًا، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لأعمدة وبناء بدون ترخيص على مساحة 250 مترًا، وبناء بدون ترخيص آخر على مساحة 100 متر.

كما قام حي أول مدينة الإسماعيلية بتنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص على مساحة 100 متر، فيما شهد حي ثالث المدينة إزالة فورية لمبنى من غرفتين بدون ترخيص بالطريق الدائري.

في سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير إزالة فورية لحالتي بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 130 مترًا، بالإضافة إلى إزالة بناء مخالف آخر على أرض زراعية بطول 60 مترًا.

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ 3 حالات إزالة تعد لإقامة قواعد خرسانية بدون ترخيص على مساحة 180 مترًا، وإزالة فورية لحفر أساسات ومحاولة بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 120 مترًا.

أما في مركز ومدينة التل الكبير، فقد تم تنفيذ إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض غير مأهول بالسكان على مساحة 125 مترًا.

في هذا السياق، وجه اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للمخالفات والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات.